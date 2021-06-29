Респираторы позволяют определить наличие инфекции в организме человека за 90 минут с помощью одноразовых датчиков, которые могут быть встроены в другие маски и лабораторные халаты, а также могут быть адаптированы для выявления других вирусов. Так, ранее их применяли для выявления вирусов Эбола и Зика.
Датчики расположены на внутренней стороне маски для обнаружения вирусных частиц при дыхании человека, носящего маску. Результаты также отображаются только на внутренней стороне маски (в целях конфиденциальности).
Научный сотрудник Института биологической инженерии Висса Гарвардского университета Питер Нгуен отметил, что датчики в маске так же высокочувствительны к COVID-19, как и ПЦР-тесты.
С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».