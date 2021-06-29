Ученые Массачусетского технологического института совместно с коллегами из Гарвардского университета создали защитную маску, которая позволяет установить наличие коронавируса в организме человека. Об этом сообщили 28 июня на сайте Массачусетского технологического института

Киевлянин ответил стрельбой на просьбу надеть маску © CC0, Pixabay

Датчики расположены на внутренней стороне маски для обнаружения вирусных частиц при дыхании человека, носящего маску. Результаты также отображаются только на внутренней стороне маски (в целях конфиденциальности).

Научный сотрудник Института биологической инженерии Висса Гарвардского университета Питер Нгуен отметил, что датчики в маске так же высокочувствительны к COVID-19, как и ПЦР-тесты.

С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».