«Тищенко с Куницким снова встретились на улице и продолжают выяснять отношения. Каждый вооружился телефоном», — говорится в комментарии к фотографии.
Также издание обнародовало фотографию, на которой Куницкий и Тищенко стоят на улице возле здания парламента и держат направленные друг на друга телефоны. Предположительно депутаты снимают видео своей беседы.
Ранее депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что между Тищенко и Куницким произошла драка в столовой парламента. Тищенко заявил, что драки не было. Он лишь попросил коллегу прекратить съемку. Куницкий, по данным Дубинского, располагает видео потасовки.
Несколько ранее Куницкий обнародовал очередной фрагмент записи заседания транспортного комитета, на котором рассматривался законопроект, призванный убрать коррупционную схему в сфере выдачи документов морякам.
Украинские СМИ сообщали, что Тищенко замешан в схеме со взятками.