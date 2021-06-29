Подравшиеся в столовой депутаты Рады от «Слуги народа» Николай Тищенко и Александр Куницкий устроили новую потасовку с телефонами. Об этом 29 июня сообщают украинские «Вести»

«Тищенко с Куницким снова встретились на улице и продолжают выяснять отношения. Каждый вооружился телефоном», — говорится в комментарии к фотографии.

Пьяная драка государственного масштаба. Как на Украине один человек всполошил власть и оппозицию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что между Тищенко и Куницким произошла драка в столовой парламента. Тищенко заявил, что драки не было. Он лишь попросил коллегу прекратить съемку. Куницкий, по данным Дубинского, располагает видео потасовки.

Несколько ранее Куницкий обнародовал очередной фрагмент записи заседания транспортного комитета, на котором рассматривался законопроект, призванный убрать коррупционную схему в сфере выдачи документов морякам.

Украинские СМИ сообщали, что Тищенко замешан в схеме со взятками.