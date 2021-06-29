Нескольких участников митинга предпринимателей SaveФОП, которые намеревались пронести в правительственный квартал гроб в рамках акции «Похороны микробизнеса», задержала полиция. Об этом 29 июня сообщают каналы в Telegram

«В центре Киева полиция задержала нескольких участников акции протеста saveФОП. На фоне этого между участниками акции и правоохранителями начались новые стычки», — говорится в сообщении канала Klymenko Time.

Украинские «Вести» в Telegram отмечают, что правоохранители отобрали реквизит в виде венков и сломала гробы.

По данным PavlovskyNEWS, на Крещатике продолжаются схватки полиции и ФОПов. Когда основная колона отошла от Майдана, в хвосте шествия «возник локальный, но ожесточенный конфликт», который быстро завершился. В настоящее время протестующие продолжают идти сторону Офиса президента.

Психоз по-украински. Майдан между поражением и победой © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В целом предприниматели митингуют в центре Киева шесть месяцев. Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года.

Участники митинга были недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.