Эксперты в области астрологии назвали четырех представителей зодиакального круга, которые не умеют прощать, передает 29 июня mk.ru

Астрологи сказали, каким знакам зодиака в июле повезет с деньгами © Hier und jetzt endet leider meine Reise/Pixabay Овна, не нравится, когда их бросают «по-английски». Представители этого знака считают, что потратили на человека огромное количество времени и сил. Овны уверены, что перед ними обязаны объясниться.

Раки не прощают тех, кто нанес вред их семье. Они слишком сильно привязаны к своим близким, поэтому оберегают их всеми доступными способами. Предав родню Рака, вы увидите перед собой мстительного, злопамятного и яростного человека.

С точки зрения астрологов, Скорпионы крайне серьезно относятся к эмоциям. Если кто-то позволит себе играть с их чувствами или обманет, они надолго запомнят это предательство. Скорпионы не верят в прощение и становятся мстительными.

Козероги ненавидят манипуляторов и двуличных людей. Они не прощают лицемерие, предательство и измену.