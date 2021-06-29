Правоохранители отобрали у протестного движения предпринимателей SaveФОП импровизированный гроб, который пытались пронести по правительственному кварталу в рамках акции «Похороны микробизнеса». Об этом 29 июня сообщают украинские СМИ.

«На Майдане горячо. Между протестующими SaveФОП и правоохранителями началась стычка. Активисты-ФОПовцы принесли гроб для своего перформанса, полиция этот жест не оценила и попыталась его забрать, но протестующие без боя не дались. Тем не менее, полиции удалось отобрать элемент реквизита», — сообщают украинские «Вести».

Психоз по-украински. Майдан между поражением и победой © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В настоящее время колона ФОПов изменила изначальный маршрут и направилась в сторону Европейской площади, чтобы ходить там по кругу. Во главе шествия несут крышку гроба.

В целом предприниматели митингуют в центре Киева шесть месяцев. Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года. Участники митинга были недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.

По данным "РБК-Украина", полиция стягивается к крышке гроба, которая находится у ФОПов. Между ними и протестующими снова стычка. Из-за ситуации в центре города перекрыты улица Крещатик и Европейская площадь.