«С 1 июля 2021 года вакцинированные пассажиры, имеющие действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, прибывающие на Кипр из Украины, вне зависимости от их гражданства, освобождаются от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции/карантину при соблюдении следующих условий: 1) они имеют действительный сертификат о вакцинации, выданный в Украине; 2) они получили прививки одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая, и завершили схему вакцинации», — сообщает посольство.
Стоит отметить, что препарата CoronaVac, вакцинация которым проходила на Украине, в списке нет, а российский «Спутник V» в стране не используется.
Кипр разрешил украинцам въезд на остров с 1 апреля.