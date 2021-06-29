С 1 июля Кипр не будет требовать от привитых путешественников, прибывающих из Украины, отрицательный тест на коронавирус. Об этом 29 июня сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на посольство Кипра на Украине

«С 1 июля 2021 года вакцинированные пассажиры, имеющие действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, прибывающие на Кипр из Украины, вне зависимости от их гражданства, освобождаются от обязательств по лабораторному тесту и самоизоляции/карантину при соблюдении следующих условий: 1) они имеют действительный сертификат о вакцинации, выданный в Украине; 2) они получили прививки одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая, и завершили схему вакцинации», — сообщает посольство.

За жизнь против смерти. Как в России взялись за вакцинацию © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кипр разрешил украинцам въезд на остров с 1 апреля.