Украинская певица Ани Лорак на днях разместила на своей странице в Instagram фото с московского музыкального фестиваля «Жара», который она посетила. Подписчики артистки заметили на этих снимках разительные изменения во внешности вокалистки

Усик и Ломаченко сделали подарок Басте, Стерненко возмущен © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Филиппом Киркоровым и Григорием Лепсом, а также с экс-участницей группы Serebro Еленой Темниковой.

«Совсем изменилась певица, иногда не похожа на ту прежнюю», «Честно, как резиновая кукла», «Она после ботокса стала на трансвестита похожа», — оценили внешность артистки пользователи.

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Ани Лорак, по паспорту, родилась в Черновицкой области, представляла Украину на конкурсе «Евровидение-2008», где заняла второе место, за что позже получила звание народной артистки страны.

С 2014 года певица живет и работает в России, сотрудничает с Киркоровым и даже купила в Подмосковье особняк, став соседкой балерины Анастасии Волочковой, певцов Стаса Михайлова и Григория Лепса.