По его словам, можно заявить о выходе из «Восточного партнерства», но нельзя изменить географию.
«Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправления исторических ошибок Александра Лукашенко», — написал Кулеба.
28 июня Белоруссия заявила о приостановлении участия в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в связи с санкциями Евросоюза, введенными против страны после посадки в Минске самолета Ryanair.
На борту находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич. Его задержали.
Кроме того, постоянного представителя Белоруссии при ЕС отозвали в Минск для консультаций и так же предложили поступить главе Представительства ЕС в Белоруссии.
«Восточное партнерство» — инициатива ЕС, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей — Азербайджан, Белоруссию, Армению, Грузию, Молдавию и Украину.