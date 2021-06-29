Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Белоруссии о выходе из «Восточного партнерства» словами поддержки. Об этом 29 июня он написал в Twitter

По его словам, можно заявить о выходе из «Восточного партнерства», но нельзя изменить географию.

«Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправления исторических ошибок Александра Лукашенко», — написал Кулеба.

Рецепты от жары: пять освежающих блюд белорусской национальной кухни © Фото: Повар.ру

На борту находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич. Его задержали.

Кроме того, постоянного представителя Белоруссии при ЕС отозвали в Минск для консультаций и так же предложили поступить главе Представительства ЕС в Белоруссии.

«Восточное партнерство» — инициатива ЕС, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей — Азербайджан, Белоруссию, Армению, Грузию, Молдавию и Украину.