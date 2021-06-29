Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчиков о том, как взаимосвязано течение COVID-19 с лишним весом пациента. Соответствующий пост он разместил у себя в Instagram 28 июня

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«Люди с лишним весом, как правило, имеют гипертоническую болезнь, часто даже не подозревая об этом. А именно гипертоноическая болезнь и лишний вес определенным образом влияют на кровообращение в легочной ткани, на внутригрудное давление. То есть при осложнении коронавирусной инфекции у таких пациентов сердечно-сосудистая система работает очень напряженно, с большим трудом», — ответил Комаровский.

Он уточнил, что у людей, имеющих лишние килограммы, есть и другие риски именно к тяжелой форме болезни, однако паниковать по этому поводу не стоит.

«В любом случае ожирение рассматривается как фактор риска при коронавирусной инфекции, но это не повод сходить с ума — огромное количество людей с лишним весом переносят болезнь легко. Но именно сочетание ожирения и — обращаю ваше внимание на эту важную подробность! — неконтролируемой гипертонической болезни серьезно повышает вероятность тяжелого течения болезни», — подчеркнул врач.

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Комаровский порекомендовал всем, кто имеет лишний вес, следить за своим давлением, чтобы не позволить дополнительному фактору риска сыграть в пользу болезни. И обязательно привиться, это — первое, что нужно сделать, посоветовал медик, уточнив, что в любое время можно начать и работу «вдолгую» над снижением веса, а значит и профилактикой многих заболеваний.

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)