Планируется создание общих рынков энергоресурсов и транспорта, унификация налогового и таможенного законодательства, а также переход к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.
«Многое уже сделано в социальном плане, экономике, обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Белоруссии», — отметил Семашко.
Он также напомнил, что стороны заканчивают работу над 28 интеграционными картами.
По словам дипломата, Белоруссия занимает четвертое место среди наиболее значимых торговых партнеров России. Он сообщил, что в январе-мае этого года российско-белорусский товарооборот вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее Белоруссия приостановила участие в программе Европейского союза «Восточное партнерство». В Министерстве иностранных дел республики объяснили, что такое решение связано с введенными ЕС ограничительными мерами в отношении страны.