Посол Белоруссии в России Владимир Семашко 28 июня сообщил, что власти республики захотели завершить план по экономической интеграции с Россией к 1 января 2022 года, передает belta.by

Война Зеленского: теперь Белоруссия? © пресс-служба президента Украины

«Многое уже сделано в социальном плане, экономике, обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Белоруссии», — отметил Семашко.

Он также напомнил, что стороны заканчивают работу над 28 интеграционными картами.

По словам дипломата, Белоруссия занимает четвертое место среди наиболее значимых торговых партнеров России. Он сообщил, что в январе-мае этого года российско-белорусский товарооборот вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Белоруссия приостановила участие в программе Европейского союза «Восточное партнерство». В Министерстве иностранных дел республики объяснили, что такое решение связано с введенными ЕС ограничительными мерами в отношении страны.