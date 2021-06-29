Сборная Украины завершила групповой этап чемпионата Европы по футболу 2020 (2021), заняв третье место с разницей забитых и пропущенных мячей 4:5. В плей-офф ей позволили выйти результаты в группе E, где Испания одержала победу над Словакией, а Швеция — над Польшей. Матч 1/8 финала против Швеции состоится 29 июня в Глазго. В Сети ходят слухи о том, что Украина в третьем туре специально уступила сборной Австрии, для того чтобы не попасть на сборную Италии.
«Сборная Украины может играть сколь угодно симпатично, но я как представитель определенных взглядов никогда не смогу за нее болеть. Потому что я знаю, что написано у них за шиворотом. Да, есть люди, которые относятся к этому поверхностно, но таких, как я, тоже много», — категоричен эксперт.
Можно сколько угодно рассуждать, что футболисты якобы заложники всей этой ситуации, но ничего подобного, подчеркнул Мармазов.
На Украине уже воспитано целое поколение, в том числе футболистов, которые с удовольствием выкрикивают фашистские лозунги, и этот мрачный момент перекрывает все ее достижения, позитивные моменты и даже везучесть сборной Украины на этом турнире, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.