Комментаторы на российском телевидении настроены в отношении сборной Украины весьма доброжелательно, но нам необходимо напоминать обо всех этих негативных моментах и об изнаночной стороне украинского футбола. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

«Сборная Украины может играть сколь угодно симпатично, но я как представитель определенных взглядов никогда не смогу за нее болеть. Потому что я знаю, что написано у них за шиворотом. Да, есть люди, которые относятся к этому поверхностно, но таких, как я, тоже много», — категоричен эксперт.

Можно сколько угодно рассуждать, что футболисты якобы заложники всей этой ситуации, но ничего подобного, подчеркнул Мармазов.

На Украине уже воспитано целое поколение, в том числе футболистов, которые с удовольствием выкрикивают фашистские лозунги, и этот мрачный момент перекрывает все ее достижения, позитивные моменты и даже везучесть сборной Украины на этом турнире, заключил собеседник издания.

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