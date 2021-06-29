Сборная Украины завершила групповой этап чемпионата Европы по футболу 2020 (2021), заняв третье место с разницей забитых и пропущенных мячей 4:5. В плей-офф ей позволили выйти результаты в группе E, где Испания одержала победу над Словакией, а Швеция — над Польшей. Матч 1/8 финала против Швеции состоится 29 июня в Глазго. В Сети ходят слухи о том, что Украина в третьем туре специально уступила сборной Австрии, для того чтобы не попасть на сборную Италии.
Игра с Австрией показала, что если этот менталитет где-то и зарождается в недрах сборной Украины, то время от времени он уступает место поселковому и хуторскому менталитету команды с глубокой периферии, подчеркнул эксперт.
«Я не знаю, какая часть менталитета возобладала бы в случае гипотетической игры в Санкт-Петербурге. Но самое яркое, что могла сделать сборная Украины, она уже сделала. Это, конечно, футболки, о которых мы уже неоднократно вспоминали и уже сегодня должны помнить. Потому что нельзя отмахнуться от этих ростков неонацизма, которые прорастают через эти футболки», — категоричен Мармазов.
Комментаторы на российском телевидении настроены в отношении сборной Украины весьма доброжелательно, но нам необходимо напоминать обо всех этих негативных моментах и об изнаночной стороне Украины, заключил собеседник издания.
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