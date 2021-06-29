После первых двух матчей сборной Украины на чемпионате Европы по футболу мы говорили о том, что в ее игре проявляются черты европейского менталитета. Видимо, мы с этим немного погорячились. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

Игра с Австрией показала, что если этот менталитет где-то и зарождается в недрах сборной Украины, то время от времени он уступает место поселковому и хуторскому менталитету команды с глубокой периферии, подчеркнул эксперт.

«Я не знаю, какая часть менталитета возобладала бы в случае гипотетической игры в Санкт-Петербурге. Но самое яркое, что могла сделать сборная Украины, она уже сделала. Это, конечно, футболки, о которых мы уже неоднократно вспоминали и уже сегодня должны помнить. Потому что нельзя отмахнуться от этих ростков неонацизма, которые прорастают через эти футболки», — категоричен Мармазов.

Комментаторы на российском телевидении настроены в отношении сборной Украины весьма доброжелательно, но нам необходимо напоминать обо всех этих негативных моментах и об изнаночной стороне Украины, заключил собеседник издания.

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