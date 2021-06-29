Вашингтон и Москва могут сотрудничать в борьбе с глобальными изменениями климата и в сфере нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден, стенограмму выступления 28 июня опубликовала пресс-служба Белого дома

Байден выдвинул эксперта по России на пост замглавы Пентагона © commons.wikimedia.org, Monica King/US Department of Defense Владимиру Путину, что США не стремятся к эскалации, но будут отвечать на вмешательство в выборы и кибератаки.

В то же время американский президент отметил, что две страны могут сотрудничать.

«Мы можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах. Мы сделали это, когда продлили новый договор СНВ по ядерному оружию, и мы работаем над этим в борьбе с изменением климата», — сказал Байден.

Он напомнил, что еще перед избранием президентом обещал собрать саммит по климату в США и позвать в качестве его участника в том числе Россию.

«Я сдержал свое обещание по организации климатического саммита прямо здесь, в Америке, со всеми крупнейшими экономиками мира — Китаем, Россией, Индией, Европейским союзом», — добавил президент.

Первый саммит Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. Переговоры президентов длились около четырех часов. Президенты на раздельных пресс-конференциях в целом положительно оценили итоги встречи.