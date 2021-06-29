Госдепартамент США не рекомендует американским гражданам ездить в Россию. Об этом 28 июня сообщили на сайте ведомства

Россия затопит США «ядерными цунами» - Госдеп © РИА Новости, Павел Львов / Перейти в фотобанк

В особенности американцам не советуют путешествовать в регионы Северного Кавказа, включая Чечню и гору Эльбрус, из-за терроризма, похищения людей и возможных беспорядков, а также в Крым (из-за «оккупации» Россией территории Украины и злоупотреблений со стороны «оккупационных» властей).

В 2018 году Госдеп опубликовал список опасных стран, в который наряду с Нигерией, Турцией и Пакистаном попала Россия. Включение в список России объяснялось возможностью терактов и притеснений. В особенности американские власти рекомендовали избегать Чечню, Ингушетию и Дагестан. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда заявляла, что американские граждане, если и подвергаются насилию, то «по собственному желанию». Позже Вашингтон исключил Россию из списка опасных для американских туристов государств и рекомендовал соблюдать повышенную осмотрительность, вместо того чтобы передумать посещать страну.