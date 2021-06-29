Житель Польши избил украинца до потери сознания за разговор на родном языке. Об этом 28 июня сообщил портал o2.pl

«Имею право»: «Мисс Украина» отказалась от интервью на мове © Маргарита Паша / Facebook произошел на пляже города Познань.

Очевидцы рассказали, что пьяный местный житель, выкрикивая националистические лозунги, начал приставать к группе отдыхающих, разговаривавших на мове. В какой-то момент завязалась драка, в ходе которой поляк повалил оппонента на землю и нанес несколько ударов ногой по голове.

После этого злоумышленник попытался сбежать, однако другие отдыхающие скрутили его и передали полицейским. Сейчас он задержан и ждет обвинения. Пострадавшему украинцу потребовалась скорая помощь.

Ранее представители нескольких националистических группировок во Львове избили уличных музыкантов из-за песен на русском языке, а после публично призвали «насиловать московских сук».