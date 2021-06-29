Представители националистических организаций Украины 28 июня организовали акцию у офиса президента Владимира Зеленского, передает РИА Новости

Украинские националисты атаковали поклонников Басты © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Многие демонстранты держали в руках плакаты с угрозами тюремного заключения в адрес украинского лидера и выкрикивали соответствующие лозунги. В акции приняли участие члены запрещенных в России организаций, а также представители различных движений. Протестующие не соблюдали социальную дистанцию и находились на мероприятии без масок.

Ранее сообщалось, что украинские националисты из организации «Движение сопротивления капитуляции» заподозрили Зеленского в государственной измене из-за срыва спецоперации по задержанию 33 бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Минске. По мнению активистов, операция оказалась провальной из-за контактов главы государства с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они пояснили, что украинский лидер фактически совершил преступление, когда поделился с Минском сведениями о ситуации с наемниками.

В июле 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 «вагнеровца», которых белорусские власти обвинили в подготовке массовых беспорядков перед выборами под контролем «русских кукловодов». Часть из наемников участвовали в боевых действиях в Донбассе, а потому Украина запросила их экстрадиции и первоначально взяла на себя ответственность за произошедшее.