Андрей Шевченко может руководить только сборной, в которую приезжают готовые игроки и специалисты, их надо просто собрать вместе и мотивировать. Иногда это получается, иногда нет, но в клубе так точно не получится. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

Конечно, Шевченко на фоне остальных тренеров выглядит очень прилично (обладатель «Золотого мяча» и самый молодой наставник на этом чемпионате), но клуб — это ежедневная кропотливая работа, воспитание молодых игроков и так далее, отметил эксперт.

«Что бы кто ни говорил, выход Украины в 1/8 финала Евро — колоссальный для нее успех, и для Шевченко тоже. Как дальше будет развиваться его карьера, непонятно, но он уже занес в свой актив эту штучку, и она уже оттуда никуда не денется», — рассуждает Мармазов.

В любом случае пройдет игра со Швецией, она потом тоже забудется, а строчка останется, что на Евро-2020 (2021) Украина прошла туда-то, куда не прошла сборная России, заключил собеседник издания.

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