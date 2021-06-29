Сборная Украины завершила групповой этап чемпионата Европы по футболу-2020 (2021), заняв третье место с разницей забитых и пропущенных мячей 4:5. В плей-офф ей позволили выйти результаты в группе E, где Испания одержала победу над Словакией, а Швеция — над Польшей. Матч 1/8 финала против Швеции состоится 29 июня в Глазго. В Сети ходят слухи о том, что Украина в третьем туре специально уступила сборной Австрии, для того чтобы не попасть на сборную Италии.
Конечно, Шевченко на фоне остальных тренеров выглядит очень прилично (обладатель «Золотого мяча» и самый молодой наставник на этом чемпионате), но клуб — это ежедневная кропотливая работа, воспитание молодых игроков и так далее, отметил эксперт.
«Что бы кто ни говорил, выход Украины в 1/8 финала Евро — колоссальный для нее успех, и для Шевченко тоже. Как дальше будет развиваться его карьера, непонятно, но он уже занес в свой актив эту штучку, и она уже оттуда никуда не денется», — рассуждает Мармазов.
В любом случае пройдет игра со Швецией, она потом тоже забудется, а строчка останется, что на Евро-2020 (2021) Украина прошла туда-то, куда не прошла сборная России, заключил собеседник издания.
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