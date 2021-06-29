Принято говорить, что в плей-офф чемпионата Европы по футболу не бывает слабых соперников, и может произойти все что угодно. Но Украина — отнюдь не европейский гранд, который мог бы попасться Швеции, у них есть все шансы на успех. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

Есть стереотип, что все скандинавские сборные не особенно техничные, но зато хорошо подготовленные и выносливые, однако в современном мире это все давно смешалось, и все серьезные сборные и клубы, к которым относится и сборная Швеции, научились играть, отметил эксперт.

«Я думаю, что, когда они узнали, что их соперником станет сборная Украины, они потерли руки. Да, обычно принято говорить, что на таком уровне не бывает слабых соперников, и может произойти все что угодно, но Украина — отнюдь не европейский гранд, который мог бы попасться. И сейчас для Швеции открывается очень интересная перспектива хлопнуть сборную Украины и пройти дальше», — рассуждает Мармазов.

Сборная Швеции интересна еще и тем, что там есть несколько персонажей из любопытных чемпионатов, в том числе и из чемпионата России, это крепкие профессионалы, и в этом смысле будет любопытно посмотреть, как крепкий европейский профессионализм схлестнётся с командой Андрея Шевченко, заключил собеседник издания.

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