Сборная Украины завершила групповой этап чемпионата Европы по футболу 2020 (2021), заняв третье место с разницей забитых и пропущенных мячей 4:5. В плей-офф ей позволили выйти результаты в группе E, где Испания одержала победу над Словакией, а Швеция — над Польшей. Матч 1/8 финала против Швеции состоится 29 июня в Глазго. В Сети ходят слухи о том, что Украина в третьем туре специально уступила сборной Австрии, для того чтобы не попасть на сборную Италии.
«Это называется "пруха лоховская". Дело в том, что в футболе далеко не все материально, и иногда включаются вещи, которые объясняются только мистикой. Бывают фартовые игроки и тренеры, бывают нефартовые. В футбольной среде фигурирует не очень приличный термин "фартозадый", и этот термин описывает сегодняшнюю сборную Украины. Шевченко — вообще не тренер, но это очень фартовый чувак. И вместе с ним фартовой оказалась вся эта команда», — категоричен эксперт.
После последней игры с Австрией можно было утверждать, что если случится такая невероятная композиция и Украина пройдет дальше, это будет несправедливо, но справедливости в мире и на поле нет, и на выходе мы имеем сборную Украины в 1/8 финала, где она встретится со Швецией, а там кто его знает, как все пойдет, подчеркнул Мармазов.
Обычно принято говорить, что на таком уровне не бывает слабых соперников, и может произойти все что угодно, но Украина — отнюдь не европейский гранд, который мог бы попасться Швеции, и у скандинавов тоже есть все шансы на успех, заключил собеседник издания.
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