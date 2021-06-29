Выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу можно объяснить только фартом игроков и ее главного тренера, никакой хитрости тут не было. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

«Это называется "пруха лоховская". Дело в том, что в футболе далеко не все материально, и иногда включаются вещи, которые объясняются только мистикой. Бывают фартовые игроки и тренеры, бывают нефартовые. В футбольной среде фигурирует не очень приличный термин "фартозадый", и этот термин описывает сегодняшнюю сборную Украины. Шевченко — вообще не тренер, но это очень фартовый чувак. И вместе с ним фартовой оказалась вся эта команда», — категоричен эксперт.

После последней игры с Австрией можно было утверждать, что если случится такая невероятная композиция и Украина пройдет дальше, это будет несправедливо, но справедливости в мире и на поле нет, и на выходе мы имеем сборную Украины в 1/8 финала, где она встретится со Швецией, а там кто его знает, как все пойдет, подчеркнул Мармазов.

Обычно принято говорить, что на таком уровне не бывает слабых соперников, и может произойти все что угодно, но Украина — отнюдь не европейский гранд, который мог бы попасться Швеции, и у скандинавов тоже есть все шансы на успех, заключил собеседник издания.

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