По словам Рара, власти Украины видят, что перспектива вступления Украины в ЕС и НАТО не приближается, а удаляется, потому что Европа устала от проблем Украины.
При этом вместо решения проблем Киев продолжает заявлять, что Украина — жертва российской агрессии, находится в состоянии войны и нуждается в еще больших объемах западной помощи, добавил политолог.
«Просто удивительно, что такая страна, как Украина, не оценивающая свое реальное положение, смеет давить на Запад. За последние десятилетия я не помню такого, чтобы страна, которой помогали, давали кредиты и оказывали другую поддержку, говорила бы не слова благодарности, а требовала, чтобы, например, немецкие национальные интересы становились равными бы украинским», — сказал Рар.
Эксперт отметил, что подобная политика Украины является тупиковой, однако она обусловлена поддержкой Вашингтона, который приказывает немцам помогать Украине.
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