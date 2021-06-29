Вместо того чтобы заниматься реформированием своей системы, как это делали другие восточноевропейские страны, политика Украины нацелена то, чтобы постоянно истерить по поводу России. Об этом в интервью Украина.ру сказал немецкий политолог Александр Рар

Кулеба раскритиковал решение Германии не поставлять оружие Украине © Facebook, Dmytro Kuleba

При этом вместо решения проблем Киев продолжает заявлять, что Украина — жертва российской агрессии, находится в состоянии войны и нуждается в еще больших объемах западной помощи, добавил политолог.

«Просто удивительно, что такая страна, как Украина, не оценивающая свое реальное положение, смеет давить на Запад. За последние десятилетия я не помню такого, чтобы страна, которой помогали, давали кредиты и оказывали другую поддержку, говорила бы не слова благодарности, а требовала, чтобы, например, немецкие национальные интересы становились равными бы украинским», — сказал Рар.

Эксперт отметил, что подобная политика Украины является тупиковой, однако она обусловлена поддержкой Вашингтона, который приказывает немцам помогать Украине.

Полностью интервью можно прочитать здесь.