Партия зеленых в Германии фактически призывает к крестовому походу против «диктаторов этого мира» и рассчитывает на поддержку среди либерально настроенных немецких элит. Об этом в интервью Украина.ру сказал немецкий политолог Александр Рар

«"Зеленые" — это уже не столько экологическая партия, а партия, которую пронизала идеология защиты прав человека и либеральных ценностей. Россия же для них вместе с Китаем является противником западных либеральных ценностей», — сказал Рар.

США навязывают Германии «механизм» остановки «Северного потока 2» из-за Украины - Bloomberg © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Поэтому зеленые стараются набрать очки среди либерально ориентированной части немецкого общества, в том числе протестуя против достройки «Северного потока 2», пояснил Рар. Они рассчитывают, что голоса немецких либералов помогут им победить на выборах в бундестаг.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее кандидаты в канцлеры Германии от зеленых, Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии заявили, что готовы прекратить поставки газа по «Северному потоку-2», если Россия нарушит свои обязательства по прокачке газа перед Украиной.

До этого глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг идею отказа от «Северного потока-2» ради того, чтобы «надавить» на Россию в украинском вопросе.