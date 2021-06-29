«"Зеленые" — это уже не столько экологическая партия, а партия, которую пронизала идеология защиты прав человека и либеральных ценностей. Россия же для них вместе с Китаем является противником западных либеральных ценностей», — сказал Рар.
По словам политолога, в то время как христианские демократы и социал-демократы в ФРГ придерживаются основ прагматичной политики, зеленые пропагандируют либеральные ценности, которые пользуются особенной поддержкой среди молодых немцев, части немецких элит и немецких интеллектуалов.
Поэтому зеленые стараются набрать очки среди либерально ориентированной части немецкого общества, в том числе протестуя против достройки «Северного потока 2», пояснил Рар. Они рассчитывают, что голоса немецких либералов помогут им победить на выборах в бундестаг.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее кандидаты в канцлеры Германии от зеленых, Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии заявили, что готовы прекратить поставки газа по «Северному потоку-2», если Россия нарушит свои обязательства по прокачке газа перед Украиной.
До этого глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг идею отказа от «Северного потока-2» ради того, чтобы «надавить» на Россию в украинском вопросе.