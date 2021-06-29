В июле в финансовой сфере звезды благоволят Весам, Тельцам и Скорпионам, рассказали астрологи в комментарии УНИАН

Астрологи рассказали о пороках знаков зодиака © Pexels/Xavier Mestdag

У Весов июль откроет в жизни новые перспективы. Месяц сулит важные встречи и знаковые события. Представители этого знака смогут разбогатеть, если воспользуются ситуацией, приложат много усилий и будут действовать решительно.

Тельцам в июле астрологи обещают удачу в карьере и развитии бизнеса, а также полезные деловые знакомства. Чтобы отблагодарить звезды, представителям этого знака советуют заняться благотворительностью — оказывать нуждающимся бескорыстную помощь и дарить подарки.