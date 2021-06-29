По мнению астрологов, Скорпионам в июле предстоит принимать важные решения в работе и бизнесе. Поэтому этому знаку потребуется много энергии. Звезды советуют следить за здоровьем, а также подумать о возможной смене места работы — это может принести удачу.
У Весов июль откроет в жизни новые перспективы. Месяц сулит важные встречи и знаковые события. Представители этого знака смогут разбогатеть, если воспользуются ситуацией, приложат много усилий и будут действовать решительно.
Тельцам в июле астрологи обещают удачу в карьере и развитии бизнеса, а также полезные деловые знакомства. Чтобы отблагодарить звезды, представителям этого знака советуют заняться благотворительностью — оказывать нуждающимся бескорыстную помощь и дарить подарки.