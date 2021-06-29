Так называемые «украинцы для битья», участвующие в российских ток-шоу, в реальной жизни исповедуют те же самые взгляды, которые они транслируют во время эфира, просто делают это менее агрессивно. Об этом рассказал обозреватель портала ИноСМИ Дмитрий Бабич в эфире ютуб-канала Украина.ру

Бабич: В тоталитарных Штатах продолжается украинизация политики © кадр из видео Украина.ру Михаил Погребинский высказывал мнение, будто бы граждане Украины считают слишком антиукраинским тот нарратив, который высказывается на российских ток-шоу, но в целом согласны с оценкой происходящего в стране.

«Когда мы с ними перед эфиром сидим и пьем чай, в личном плане они менее агрессивны. Но они высказывают приблизительно те же вещи. Тот же Роман Цымбалюк, который потихонечку перевез в Москву всю семью и прекрасно себя чувствует в «тоталитарном государстве», публично никогда не высказывает никаких высказываний к России, ни за чаем, ни во время эфира», — отметил эксперт.

Понятно, что на этих ток-шоу звучит много неточных и обидных для адекватной части украинского общества вещей, но эти ток-шоу представляют собой некий ответ российской элиты на агрессивную политику Запада, которую они никак не ожидали еще с 1990х годов, считает Бабич.

Российской элите трудно поверить в то, что западным миром завладела тоталитарная идеология неолиберализма (считающей Россию и Китай реакционными режимами), и ей гораздо проще объяснить это тем, что существуют враждебные англосаксы или враждебные украинские националисты, тем более, что они дают для этого повод, резюмировал публицист.