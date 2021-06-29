Ранее Евросоюз в ответ на «нарушения прав человека» принял новые экономические секторальные санкции против Минска. В частности, ограничивается доступ Белоруссии на финансовые рынки ЕС, торговля нефтепродуктами и калийными удобрениями.
Эксперт отметил, что, хотя многовекторность в исполнении Александра Лукашенко гораздо более качественная, чем у Украины времен Виктора Януковича, поскольку он справился с внутренним кризисом, Россия и Белоруссия должны реально объединяться.
«Мы должны объединяться реально. Сильнее и больше. Только тогда мы устоим. Потому что желание растащить нас в стороны всегда будет», — указал Стариков.
По его мнению, Россия и Белоруссия должны стать союзным государством в полном смысле этого слова, чтобы у них была одна внешняя политика, одна внутренняя политика, один центр принятия решений и один эмиссионный центр.
К этому же объединению следует подтягивать и Украину, но только не с нынешними властями, которые враждебно настроены в отношении России и которые являются марионетками Вашингтона, заключил собеседник издания.