Эксперт напомнил, что Россия может взять с конфликта между Китаем и Тайванем, которые не признают друг друга отдельными государствами, считая их территориями, временно оккупированными недружественными режимами.
«При этом никаких боевых действий между ними не происходит. То есть это не значит, что если вы кого-то не признали, то сразу началась война. Нет. Гражданская война в Китае закончилась в 1949 году, непризнания нет до сих пор, но и войны нет», — указал Стариков.
На Украине последовательно выстраивается нацистский режим, который ставит своей целью превратить русских в нерусских и воспитать их в ненависти к России, и сама по себе извне эта ситуация не изменится, подчеркнул публицист.
Что касается отношения к Белоруссии, то, несмотря на ее многовекторность, республика является союзником России, и Москве следует относиться к ней мягче, в отличие от Украины, которая позиционирует себя как враг, заключил собеседник издания.