Москве следует занять более жесткую позицию в отношении Украины, например, заявив о том, что она считает эти территории временно оккупированными нацистским режимом. Об этом рассказал писатель и член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру

Стариков о британском эсминце: у берегов Крыма будут новые провокации © кадр из видео Украина.ру

«При этом никаких боевых действий между ними не происходит. То есть это не значит, что если вы кого-то не признали, то сразу началась война. Нет. Гражданская война в Китае закончилась в 1949 году, непризнания нет до сих пор, но и войны нет», — указал Стариков.

На Украине последовательно выстраивается нацистский режим, который ставит своей целью превратить русских в нерусских и воспитать их в ненависти к России, и сама по себе извне эта ситуация не изменится, подчеркнул публицист.

Что касается отношения к Белоруссии, то, несмотря на ее многовекторность, республика является союзником России, и Москве следует относиться к ней мягче, в отличие от Украины, которая позиционирует себя как враг, заключил собеседник издания.