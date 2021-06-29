Если на Украине примут закон «об отрицании российской агрессии», то в первую очередь Киеву придется привлечь к ответственности миссию ООН по правам человека, ОБСЕ и Красный крест, которые во всех своих документах с 2014 года называют войну в Донбассе «гражданским конфликтом». Об этом рассказала адвокат Светлана Новицкая в интервью Украина.ру

Война со своим народом: зачем Киеву законы о коллаборационизме © пресс-служба президента Украины

Если Россия действительно осуществляет агрессию против Украины, то с ней давно должны быть разорваны дипломатические и экономические отношения, однако 80% тестов на коронавирус и множество лекарств Киев закупает в РФ, отметила эксперт.

«Есть и другой пример сотрудничества. Все побережье Крыма засеяно не просто пентхаусами, а целыми кварталами нашей элитки, которая еще в 90-х, нарушая водный и земельный кодекс, облюбовала побережье Крыма. И когда туда пришла Россия, которая поставила условия в течение полугода получить правоустановительные документы на имущество с двуглавыми орлами, они всей гурьбой побежали получать эти документы», — привела пример Новицкая.

Если на Украине действительно введут наказание за «сотрудничество с Россией», то первыми пострадают журналисты, блогеры и простые люди, хотя, по букве закона, следовало бы наказать всю элиту, которая зарабатывает деньги на территории РФ, подчеркнула юрист.

Что касается Крыма, то коллективный Запад все еще считает его «аннексированным» регионом, но по факту никто там уже не оспаривает российский статус полуострова, о чем свидетельствуют скандалы вокруг карт, разрабатываемые различными географическими обществами, заключила собеседница издания.