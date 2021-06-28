Если кто-то хочет, чтобы Александра Солженицына не читали, его наоборот, нужно включать в школьную программу, потому что тогда его точно большая часть читать не будет. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Игрунов: Солженицын помог меня вытащить из психушки, я его уважаю, но не люблю © РИА Новости, А. Натрускин / Перейти в фотобанк Николаю Виткевичу, а в июле 1945 года осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. На ранних этапах творчества уважительно относился к украинским националистам, позже стал обращать внимание на притеснения русских на Украине.

Эксперт отметил, что в свое время Солженицына уже исключали из школьной программы, ни к чему хорошему это не привело, поскольку его все равно читали, а сейчас его читают значительно меньше.

«Я не в восторге от художественных достоинств его творчества. В свое время «Архипелаг-ГУЛАГ» я прочитал, но уже на его «Красном колесе» я споткнулся, потому что уж очень большая тягомотина. Тяжело пишет товарищ. Трудно его читать. Достоевского значительно проще», — указал Ищенко.

Политолог также отметил, что даже когда Солженицын пытается объективно описывать реальность, далеко не со всеми взглядами можно согласиться, поскольку в них присутствует личная обида.

Творчество Солженицына — это лишь один взгляд на события в истории России в 1930х-1940х годов, но не более того, заключил собеседник издания.