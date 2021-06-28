Александр Солженицын — лауреат Нобелевской премии по литературе. Диссидент, выступавший против СССР и его политики. В феврале 1945 года был арестован за резкие антисталинские высказывания в письмах к другу детства Николаю Виткевичу, а в июле 1945 года осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. На ранних этапах творчества уважительно относился к украинским националистам, позже стал обращать внимание на притеснения русских на Украине.
Эксперт отметил, что в свое время Солженицына уже исключали из школьной программы, ни к чему хорошему это не привело, поскольку его все равно читали, а сейчас его читают значительно меньше.
«Я не в восторге от художественных достоинств его творчества. В свое время «Архипелаг-ГУЛАГ» я прочитал, но уже на его «Красном колесе» я споткнулся, потому что уж очень большая тягомотина. Тяжело пишет товарищ. Трудно его читать. Достоевского значительно проще», — указал Ищенко.
Политолог также отметил, что даже когда Солженицын пытается объективно описывать реальность, далеко не со всеми взглядами можно согласиться, поскольку в них присутствует личная обида.
Творчество Солженицына — это лишь один взгляд на события в истории России в 1930х-1940х годов, но не более того, заключил собеседник издания.