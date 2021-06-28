«Расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 года по октябрь 2020-го составляет почти 900 млрд грн», — заявила Лазебная.
Это в разы больше, чем потери Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с августа 2014 года по май 2021 года вследствие провозглашения ДНР и ЛНР, составившие 141 млрд грн, уточнила министр. Таким образом, "прибыль" ПФУ составила 759 млрд грн.
Напомним, гражданская война в Донбассе была развязана незаконным киевским режимом после госпереворота в Киеве в 2014 году против жителей региона, несогласных с насильственной сменой власти.
Жители Донецкой и Луганской областей Украины практически единогласно проголосовали за самоопределение на референдуме в мае 2014 года.
Против них Киев отправил как украинскую армию, так и добровольческие отряды, укомплектованные неонацистами и преступниками.
Ополчение Донецкой и Луганской Народных Республик остановили наступление украинских войск и нанесли им ряд тяжелых поражений, в частности, под Иловайском и Дебальцево.