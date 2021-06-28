Жители ДНР и ЛНР с 2014 года недополучили пенсий на сумму более 900 млрд грн, заявила глава Минсоцполитики Украины Марина Лазебная в интервью «Радио Свобода»

«Расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 года по октябрь 2020-го составляет почти 900 млрд грн», — заявила Лазебная.

Обстрелы и потери. Что происходит в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Напомним, гражданская война в Донбассе была развязана незаконным киевским режимом после госпереворота в Киеве в 2014 году против жителей региона, несогласных с насильственной сменой власти.

Жители Донецкой и Луганской областей Украины практически единогласно проголосовали за самоопределение на референдуме в мае 2014 года.

Против них Киев отправил как украинскую армию, так и добровольческие отряды, укомплектованные неонацистами и преступниками.

Ополчение Донецкой и Луганской Народных Республик остановили наступление украинских войск и нанесли им ряд тяжелых поражений, в частности, под Иловайском и Дебальцево.