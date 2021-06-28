Медики запретили бывшему президенту Украины, главе делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леониду Кравчуку любые нагрузки по состоянию здоровья. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщило издание «Суспильне»

Уделал молодых. О чём свидетельствует вакцинация Кравчука Леонида Кравчука на этом заседании не было.

«Первый президент Украины Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной рады по случаю 25 годовщины Дня конституции по состоянию здоровья. В настоящее время состояние здоровья Леонида Кравчука не позволяет работать и посещать любые мероприятия. Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки», — сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева.

В марте текущего года стало известно, что Леонид Кравчук привился от коронавируса. Бывший глава государства вакцинировался препаратом Covishield.