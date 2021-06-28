На Украине 28 июня празднуют День конституции — по этому поводу в парламенте проводится торжественное заседание с участием бывших президентов страны. Однако, Леонида Кравчука на этом заседании не было.
«Первый президент Украины Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной рады по случаю 25 годовщины Дня конституции по состоянию здоровья. В настоящее время состояние здоровья Леонида Кравчука не позволяет работать и посещать любые мероприятия. Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки», — сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева.
В марте текущего года стало известно, что Леонид Кравчук привился от коронавируса. Бывший глава государства вакцинировался препаратом Covishield.