Певец Филипп Киркоров обращался уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой после того, как его признали лицом, угрожающим национальной безопасности Украины, и запретили въезд в страну. Об этом 28 июня написали «Вести»

«Ко мне буквально позавчера обратился Филипп Киркоров и говорит: "Татьяна Николаевна, защитите мои права"», — рассказала Москалькова, но подробности из беседы с певцом она предпочла не афишировать.

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О том, что певцу запретили въезд на Украину, стало известно в четверг, 24 июня. В СБУ тогда заявили, что у ведомства «есть доказательства, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия РФ».

Через четыре дня имя артиста исключили из черного списка страны, в СБУ это пояснили тем, что «Службе безопасности требуется дополнительная доработка данного вопроса».

К слову, поп-король является Народным артистом Украины, это звание он получил в 2008 году, когда представлял украинскую певицу Ани Лорак на «Евровидении», она, кстати, заняла тогда второе место.