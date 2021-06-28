Ранее неоднократные летальные случаи после прививок от коронавируса в Европе привели к приостановке вакцинации препаратами AstraZeneca и Pfizer в ряде стран.
«Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано», — сказал министр.
Вакцинация в России проводится препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Также разработана и зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт".
Ранее стало известно, что в Москве число записей на вакцинацию от коронавируса выросло в 4-5 раз. По словам мэра столицы Сергея Собянина, массовая вакцинация будет давать результат через два-три месяца.
В Москве ранее ввели обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг и ряда других учреждений. С 28 июня кафе и рестораны смогут посетить только граждане, предъявившие QR-код о вакцинации.
Кроме того, ограничена работа предприятий общепита и развлекательных заведений в ночное время.
Также ведется работа по организации прививочных пунктов для платной вакцинации иностранных граждан.