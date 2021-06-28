В России не зарегистрировано летальных исходов после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире программы «Познер» 28 июня

Ранее неоднократные летальные случаи после прививок от коронавируса в Европе привели к приостановке вакцинации препаратами AstraZeneca и Pfizer в ряде стран.

«Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано», — сказал министр.

Вакцинация в России проводится препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Также разработана и зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт".

Ранее стало известно, что в Москве число записей на вакцинацию от коронавируса выросло в 4-5 раз. По словам мэра столицы Сергея Собянина, массовая вакцинация будет давать результат через два-три месяца.

Московские власти упростят вакцинацию для мигрантов © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кроме того, ограничена работа предприятий общепита и развлекательных заведений в ночное время.

Также ведется работа по организации прививочных пунктов для платной вакцинации иностранных граждан.