«За 311 лет эта Конституция никогда не была на родине. Это неправильно, несправедливо и это нужно исправить. Так можно описать диалог, который мы вели несколько месяцев с властями Швеции, где хранится оригинал Конституции», — сказал Зеленский.
Он сообщил, что документ вместе с булавой гетмана Филиппа Орлика и гетмана Ивана Мазепы во время мероприятий по случаю Дня независимости в августе временно разместят для экспонирования в Софийском соборе Киева.
Кроме того, Национальный архив Швеции уже передал Украине три копии Конституции. Первую выставили в фойе Верховной Рады, вторая будет находиться в Офисе президента, а третью планируют разместить в Конституционном суде Украины.
В документе, в 1710 году подписанном гетманом Филиппом Орликом, провозглашались независимость Малой России от Российского царства и Речи Посполитой при протекции короля Швеции, а также союз с Крымским ханством и Османской империей. Документ должен был вступить в силу в случае победы Швеции в Северной войне, но поражение шведов сделало невозможной его реализацию.
Оригинал документа на западнорусском языке хранится в Российском государственном архиве древних актов, а латиноязычный вариант — в Швеции.
На Украине "конституцию Филиппа Орлика" иногда называют первой конституцией Украины.