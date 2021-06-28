Швеция передаст Украине латиноязычный оригинал конституции Филиппа Орлика ко Дню независимости Украины 24 августа. Об этом сказал 28 июня президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции

«За 311 лет эта Конституция никогда не была на родине. Это неправильно, несправедливо и это нужно исправить. Так можно описать диалог, который мы вели несколько месяцев с властями Швеции, где хранится оригинал Конституции», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что документ вместе с булавой гетмана Филиппа Орлика и гетмана Ивана Мазепы во время мероприятий по случаю Дня независимости в августе временно разместят для экспонирования в Софийском соборе Киева.

Кроме того, Национальный архив Швеции уже передал Украине три копии Конституции. Первую выставили ​​в фойе Верховной Рады, вторая будет находиться в Офисе президента, а третью планируют разместить в Конституционном суде Украины.

Исторические мифы: украинцы создали первую в мире конституцию © peremogi.livejournal.com Филиппом Орликом, провозглашались независимость Малой России от Российского царства и Речи Посполитой при протекции короля Швеции, а также союз с Крымским ханством и Османской империей. Документ должен был вступить в силу в случае победы Швеции в Северной войне, но поражение шведов сделало невозможной его реализацию.

Оригинал документа на западнорусском языке хранится в Российском государственном архиве древних актов, а латиноязычный вариант — в Швеции.

На Украине "конституцию Филиппа Орлика" иногда называют первой конституцией Украины.