Солист «Песняров» Валерий Дайнеко, начинавший музыкальную карьеру в коллективе Софии Ротару, рассказал о том, что долго работать с певицей не смог по личным причинам. Об этом на днях он признался в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека»

Королева объяснила, почему не родила от Николаева © РИА Новости, Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

«Короче, он разорвал картину в клочья. Софию Михайловну любили все! Ее действительно обожали как артистку, и я не остался в стороне. Необязательно было рвать рисунок. Можно было поссориться, поругаться, но рвать работу художника…» — возмутился певец.

Дайнеко заявил, что подозревал Ротару в ответных чувствах к себе. В качестве доказательства солист вспомнил историю, когда он появился с другой, а Ротару якобы выразила по этому поводу неудовольствие.

Ситуация с неразделенными чувствами в скором времени сошла на нет, когда Дайнеко решил перейти в коллектив «Песняры».

«Во-первых, мне надоело уже в общежитии жить. Потом этот инцидент начался с Толей, его ревность… Он приехал в аэропорт, когда я улетал, чтобы что-то выяснить. Закончилось все двумя бутылками шампанского. Мы пожали друг другу руки и разошлись», — поделился артист.

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Валерий Дайнеко — экс-солист ансамбля «Белорусские песняры», бывший участник ВИА «Песняры», заслуженный артист Белорусской ССР. Долгое время про Дайнеко ходили слухи, что он первый бабник «Песняров».