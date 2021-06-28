Маркетинг-директор из торгово-промышленной группы Fozzy Group («Сильпо», «Фора»,Ringoo) Вячеслав Баранский был уволен после слов поддержки в адрес российского рэпера Басты. Об этом говорится в официальном заявлении компании, опубликованном 28 июня

«Fozzy Group и все бизнесы группы является безусловно проукраинскими. Мы поддерживаем государственный суверенитет и работаем на развитие нашей страны[…] Как группа не разделяем такие высказывания», — говорится в сообщении.

Там также отмечают, что Баранский не является директором по маркетингу Fozzy Group, а присоединился к команде как маркетинг-директор одного из стартапов группы 4 месяца назад. Отмечается, что он сложил полномочия на период расследования.

«Оскорбил украинцев»: Стерненко возмутило, что маркетолог Fozzy Group поддержал Басту © Андрей Сидоренко/Фейсбук Сергей Стерненко заявил, что Баранский оскорбил украинцев, поддержав концерты Басты на Украине. На своей странице Стерненко опубликовал скриншоты маркетолога компании с концерта Басты, где Баранский пишет: «Красава, Баста. Сельскую тупость победит только город, кладущий болт на ценности села».

«Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются, а Украине досталась только „гиднисть" и „европейские ценности"?», «Радует, что год от года еб***тая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое», — подписал еще две своих сториз Баранский.

Сам Баранский уже прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook. Он заявил, что это были приватные сторис, которые могли видеть только его знакомые, однако признал, что высказывания были грубыми и циничными. Баранский добавил, что хотел бы, чтобы «Украина, используя свои супер-мощные символы, двигалась вперёд, наполняла их новыми смыслами».

*Деятельность организации запрещена в РФ