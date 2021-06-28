О том, что у Кернеса есть сестра-близнец, рассказал в декабре 2020 года сын мэра Харькова Даниил Привалов. Он сообщил, что Виктория Кернес живет в Москве.
По его словам, Виктория и Геннадий Кернес похожи как две капли воды, «только она с волосами и грудью».
«Мне как-то звонит один приятель из аэропорта — в ужасе. Говорит, представляешь, видел только что Кернеса в кудрях и с четвертым размером груди. Я его успокоил и объяснил, что это двойняшка», — рассказал Привалов.
Отмечается, что на похороны мэра Харькова его сестра не приехала. Сам он при жизни о родственнице подробно не рассказывал.
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите» 17 декабря 2020 года после перенесенного COVID-19. Ранее в 2020 году Кернес выиграл очередные выборы, получив кресло главы Харькова.