«Мы приняли всеобъемлющий пакет санкций на Совете ЕС… Мы ввели в действие очень объемный санкционный режим, он начинает действовать, мы не уступим, пока ситуация в стране не изменится», — сказала Меркель, выступая на совместном заседании парламентов ФРГ и Франции.
В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протесты курируются из-за границы, а Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике.
Ряд европейских стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушении прав человека и нарушениях в ходе президентских выборов.