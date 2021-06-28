Евросоюз не остановит давление на власти Белоруссии, пока ситуация в стране не изменится. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает агентство РИА Новости 28 июня

«Мы приняли всеобъемлющий пакет санкций на Совете ЕС… Мы ввели в действие очень объемный санкционный режим, он начинает действовать, мы не уступим, пока ситуация в стране не изменится», — сказала Меркель, выступая на совместном заседании парламентов ФРГ и Франции.

Удушающий прием. Как санкции Евросоюза повлияют на Белоруссию © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

Ряд европейских стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушении прав человека и нарушениях в ходе президентских выборов.