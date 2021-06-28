«Отмечаем, что масштабность и агрессивность учения "Sea Breeze 2021" не способствуют безопасности в Чёрном море. Призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий там, где уже существуют региональные МДБ (документы о мерах укрепления доверия и безопасности. — Ред.)», — говорится в сообщении.
В аккаунте делегация также выразила надежду, что по итогам учений США «проявят транспарентность» в выводе с Украины современного вооружения, боеприпасов и материального имущества в целях их непопадания в руки военных и нацформирований в Донбассе.
Учения Sea Breeze стартовали в Одессе 28 июня, они продлятся до 23 июля. В этом году к учениям подключится наибольшее число стран-участниц за всю историю: более 30 государств направят порядка 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.