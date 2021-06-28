Проведение учений Sea Breeze-2021 не способствуют укреплению безопасности в Черноморском регионе, 28 июня отмечается в Twitter делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене

«Отмечаем, что масштабность и агрессивность учения "Sea Breeze 2021" не способствуют безопасности в Чёрном море. Призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий там, где уже существуют региональные МДБ (документы о мерах укрепления доверия и безопасности. — Ред.)», — говорится в сообщении.

РФ призвала США отказаться от учений в Черном море © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Учения Sea Breeze стартовали в Одессе 28 июня, они продлятся до 23 июля. В этом году к учениям подключится наибольшее число стран-участниц за всю историю: более 30 государств направят порядка 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.