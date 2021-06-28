«Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" и торговых центрах работают на полную мощность», — сообщил Собянин.
Мэр отметил, что для того чтобы массовая вакцинация начала давать результат, потребуется еще два-три месяца.
Ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг и ряда других учреждений. С 28 июня кафе и рестораны смогут посетить только граждане, предъявившие QR-код о вакцинации.
Кроме того, ограничена работа предприятий общепита и развлекательных заведений в ночное время.
Также ведется работа по организации прививочных пунктов для платной вакцинации иностранных граждан.