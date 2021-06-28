В Москве число записей на вакцинацию от коронавируса выросло в 4-5 раз. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге 28 июня

«Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" и торговых центрах работают на полную мощность», — сообщил Собянин.

«Всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным». Почему вакцинация должна быть всеобщей © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг и ряда других учреждений. С 28 июня кафе и рестораны смогут посетить только граждане, предъявившие QR-код о вакцинации.

Кроме того, ограничена работа предприятий общепита и развлекательных заведений в ночное время.

Также ведется работа по организации прививочных пунктов для платной вакцинации иностранных граждан.