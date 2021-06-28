Изначально штамм коронавируса «лямбда» был выявлен в Южной Америке в конце 2020 года, а на днях его зафиксировали у шести пациентов в Великобритании.
В спайковом белке этого штамма вируса обнаружено несколько мутаций, которые могут влиять на его степень заразности. Ученые проводят исследования, чтобы выяснить, вызывает ли лямбда-штамм коронавируса более тяжелое течение болезни.
Медики советуют обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.
К наиболее опасным штаммам Всемирная организация здравоохранения относит четыре мутации SARS-CoV-2: штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский).
Ранее Украина ужесточила правила въезда для прибывающих из России, Индии, Великобритании и Португалии. Приезжие из этих стран должны сдавать пцр-тест на границе. В Кабмине сообщили, что это сделано в связи с распространением индийского штамма коронавируса.