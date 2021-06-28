Штамм коронавируса «лямбда» вызывает высокую температуру, сильный насморк и кашель. Об этом на днях сообщило издание Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии

Биолог рассказала, почему врачи не успевают спасать зараженных индийским штаммом © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

В спайковом белке этого штамма вируса обнаружено несколько мутаций, которые могут влиять на его степень заразности. Ученые проводят исследования, чтобы выяснить, вызывает ли лямбда-штамм коронавируса более тяжелое течение болезни.

Медики советуют обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

К наиболее опасным штаммам Всемирная организация здравоохранения относит четыре мутации SARS-CoV-2: штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский).

Ранее Украина ужесточила правила въезда для прибывающих из России, Индии, Великобритании и Португалии. Приезжие из этих стран должны сдавать пцр-тест на границе. В Кабмине сообщили, что это сделано в связи с распространением индийского штамма коронавируса.