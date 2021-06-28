Московские власти планируют сделать вакцинацию от коронавируса более доступной для трудовых мигрантов, а в дальнейшем распространить и на другие группы иностранных граждан, в том числе самозанятых. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает агентство РИА Новости 28 июня

«Еще один шаг, который мы сделали — это тестирование системы вакцинации мигрантов. На первом этапе мы организовали прививку "Спутником Лайт". <…> Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. <…> В дальнейшем мы будем упрощать эту схему», — сказал Собянин.

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Пункт вакцинации для мигрантов в многофункциональном миграционном центре в Сахарово открыт с 9:00 до 21:00, его пропускная способность составляет более 2 тысяч человек в день. В нем работают два врача и 12 медсестер, им помогают 12 сотрудников центров госуслуг «Мои документы» и три администратора.

С 29 июня планируется открыть пункт вакцинации трудовых мигрантов на территории ТЦ Садовод (ул. Верхние поля д.54 стр. 15). График работы с 8:00 до 20:00.