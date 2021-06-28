Зеленский отметил, что на протяжении 25 лет на Украине существует только один незакрытый вопрос относительно государственных символов.
«Единственный государственный символ, который прямо предусмотрен Конституцией Украины и которого до сих пор не существует, — это большой герб Украины. За эти годы было много конкурсов, споров, были разные мнения и разные видения — это нормально, это демократия. В год 30-летия независимости и 25-летия Конституции нужно в этом вопросе наконец поставить точку», — сказал президент.
Глава государства объявил, что вносит на рассмотрение парламента законопроект о большом государственном гербе и определяет его как неотложный для внеочередного рассмотрения.
В ноябре 2020 года на Украине прошел конкурс на создание большого государственного герба. Его выиграл проект художника Алексея Кохана, подготовленный еще на прошлый конкурс, состоявшийся более 23 лет назад. Также выяснилось, что соавтором герба является глава конкурсной комиссии, историк и геральдист Андрей Гречило.