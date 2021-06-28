«Из 161 статьи Основного закона Украины на сегодня системно и последовательно нарушаются 125 — около 78%. Тридцать три статьи Основного закона, которые "условно выполняются", содержат в основном номинальные или отсылочные нормы», — написал он.
Эксперт отметил, что из первых двух разделов Конституции выполняется лишь 20-я статья — «Государственные символы».
Согласно выводам аналитиков, чиновниками и политиками нарушаются ключевые положения Конституции — право на бесплатную медицину, защиту частной собственности и личной неприкосновенности, гарантии прав меньшинств, запрет на вмешательство в религиозные дела, создание государственной идеологии. Также Бортник обратил внимание на «отсутствие референдумов и принципа разделения ветвей власти, разрушение независимости судебной системы».
В понедельник, 28 июня, исполняется 25 лет со дня принятия Конституции Украины. За время ее существования в документ был внесен ряд правок и дополнений. В частности, в Основном законе был закреплен курс страны на членство в Евросоюзе и НАТО.