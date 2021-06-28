Какими могут быть последствия чрезмерного употребления гречки, пояснила эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова в комментарии РИА Новости 28 июня

Врач назвала продукты для поддержания бодрости в жару © Очаково

«Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке, может привести к вздутию и газообразованию», — указала врач.

Кроме того, при проблемах с кишечником не стоит сочетать гречку как гарнир с жирными продуктами, например мясными консервами или рыбой, добавила она.

Также врач посоветовала не запаривать гречку кипятком, а проваривать ее — так крупа будет легче перевариваться и усваиваться организмом.