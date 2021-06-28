Полузащитник сборной Украины Александр Зубков больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы. Об этом 27 июня сообщил телеведущий Александр Денисов в эфире ток-шоу «Великий футбол»

Сборная Украины с Крымом на футболках предпочитает российскую музыку © uafukraine/Инстаграм Андреем Шевченко. Тот сказал, что из-за травмы, полученной в матче против Нидерландов, Зубков не сможет продолжить выступать за национальную команду.

«Он в сборной остается, чтобы дома не сидеть, здесь он и с тренерами, и с медперсоналом. То есть ему так легче — после травмы быстрее восстановится и подготовится к сезону. Но одной интригой насчет состава точно меньше. К сожалению, Зубков не поможет сборной на Евро-2020», — сказал Денисов.

Зубков травмировался в первом матче сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов и пропустил все последующие матчи.

Сборная Украины сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро-2020 в шотландском Глазго 29 июня в 22:00.