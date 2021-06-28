«Хочется отметить сплоченность такую руководителей, народов наших стран перед лицом той угрозы, с которой мы столкнулись, с новой коронавирусной инфекцией. Вспоминается мудрая казахская пословица: "Нет стены, которую народ не возьмет ". Мне кажется, что мы вместе взяли эту стену, не растерялись, не потерялись, не было паники, не было растерянности, наша система здравоохранения все-таки, и Казахстана, и России, справилась в основном с этими вызовами», — сказала Матвиенко в ходе 16-го заседания комиссии по сотрудничеству между сенатом Казахстана и Советом Федерации Федерального собрания РФ, которое проходит в Нур-Султане.
Она также отметила, что сотрудничество двух стран помогло в борьбе с пандемией и страны прошли этот этап с меньшими потерями, чем другие государства.
Матвиенко также поблагодарила врачей и всех специалистов, которые обменивались опытом, перенимали лучшие технологии и боролись за жизнь каждого человека в Казахстане и России.
«Активно идет вакцинация как у вас, так и у нас. Хотелось бы, чтобы темпы вакцинации были лучше, мы своих граждан ежедневно призываем к тому, что надо вакцинироваться, другого способа победить пандемию не существует», — добавила она.
Спикер Совфеда также выразила уверенность, что сотрудничество стран поможет побороть инфекцию.
Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вакцинировался российским препаратом «Спутник V».