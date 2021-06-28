В понедельник, 28 июня, на Украине отмечают 25-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции. День Конституции является государственным праздником, поэтому 28 июня на Украине - официальный выходной день

Конституционная реформа на Украине: 15 лет со дня "запуска" © http://tOrange.biz

В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в ​​составе Украины.

При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию. В тот же день она вступила в силу.

В Основном законе предусмотрена жесткая процедура изменения: для его изменения, в зависимости от раздела, нужно от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава парламента.

В 2019 году Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО.

По случаю праздника 28 июня 2021 года состоится торжественное заседание Верховной Рады.