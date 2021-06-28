Основной закон страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года — на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты приняли документ 315 голосами.
В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.
При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию. В тот же день она вступила в силу.
В Основном законе предусмотрена жесткая процедура изменения: для его изменения, в зависимости от раздела, нужно от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава парламента.
В 2019 году Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО.
По случаю праздника 28 июня 2021 года состоится торжественное заседание Верховной Рады.