Инцидент произошел по адресу Косвенная улица, 27. По данным ГСЧС, частично разрушились перекрытия второго этажа здания бывшего завода замочных изделий на площади 20 кв. метров.
Погибших и пострадавших не обнаружено. Причины обрушения пока неизвестны.
«Для предотвращения падения элементов бетонных конструкций и перекрытий на проезжую часть и тротуары, сотрудниками ГСЧС с помощью автолестницы и специального оборудования проведены работы по демонтажу железобетонной конструкции для предупреждения дальнейшего обрушения», — говорится в сообщении.
При этом, по свидетельствам очевидцев, накануне обрушения в заброшенном здании проводились производственные работы. Сообщалось о шуме работающего оборудования.
Ранее в июне в Одессе обрушился жилой четырехэтажный дом. В 2020 году в городе разрушились пять зданий.