В Одессе в районе Молдаванки вечером 27 июня частично обрушилось здание бывшего завода. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области

Инцидент произошел по адресу Косвенная улица, 27. По данным ГСЧС, частично разрушились перекрытия второго этажа здания бывшего завода замочных изделий на площади 20 кв. метров.

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«Для предотвращения падения элементов бетонных конструкций и перекрытий на проезжую часть и тротуары, сотрудниками ГСЧС с помощью автолестницы и специального оборудования проведены работы по демонтажу железобетонной конструкции для предупреждения дальнейшего обрушения», — говорится в сообщении.

При этом, по свидетельствам очевидцев, накануне обрушения в заброшенном здании проводились производственные работы. Сообщалось о шуме работающего оборудования.

Ранее в июне в Одессе обрушился жилой четырехэтажный дом. В 2020 году в городе разрушились пять зданий.