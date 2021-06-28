Украинская певица, экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова пожаловалась поклонникам на неприятности, которые настигли ее в Одессе, куда она прилетела по делам. Соответствующий пост артистка на днях выложила в сториз Instagram

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«Для меня это утро не очень. Так как начался острый приступ крапивницы, и это очень больно, лицо все опухло. Вот на границе удивятся. Зато я очень благодарна за маски сейчас», — написала певица.

На днях знаменитость вместе с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, посетила российский музыкальный фестиваль «Жара», за что в очередной раз получила критику от украинских радикалов за сотрудничество с россиянами.

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Седокова часто подвергается критике не только за работу в РФ, но и за «личное». Певицу обвиняют в излишне развязном поведении и ветрености в выборе мужчин. У артистки трое детей от трех разных мужчин, а нынешний брак — третий для Седоковой официальный.