Оказалось, что у исполнительницы начался острый приступ крапивницы, из-за которой ее лицо сильно изменилось. Артистка предположила, что в таком состоянии ее, вероятно, будет сложно узнать.
«Для меня это утро не очень. Так как начался острый приступ крапивницы, и это очень больно, лицо все опухло. Вот на границе удивятся. Зато я очень благодарна за маски сейчас», — написала певица.
На днях знаменитость вместе с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, посетила российский музыкальный фестиваль «Жара», за что в очередной раз получила критику от украинских радикалов за сотрудничество с россиянами.
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Седокова часто подвергается критике не только за работу в РФ, но и за «личное». Певицу обвиняют в излишне развязном поведении и ветрености в выборе мужчин. У артистки трое детей от трех разных мужчин, а нынешний брак — третий для Седоковой официальный.