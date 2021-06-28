Маневры продлятся до 23 июля.
В ходе учений будут отрабатываться различные боевые сценарии, включая столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, противовоздушная оборона, взаимодействие в ходе специальных операций, противолодочная активность, а также поисково-спасательные операции.
В Sea Breeze 2021 примет участие вторая постоянная военно-морская группа НАТО. Также в этом году к учениям подключится наибольшее число стран-участниц за всю историю: более 30 государств направят порядка 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.
1 of 30 allies heading into the Black Sea for the regular #Seabreeze exercise. #WeAreNATO #StrongerTogether https://t.co/zGUU5h1yH0 pic.twitter.com/BmGAHIwAFu— NATO JFC Naples (@JFC_Naples) June 27, 2021
В минувшую среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).