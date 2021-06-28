В регионе Черного моря 28 июня начинаются учения Sea Breeze 2021 и морское патрулирование, организуемые Военно-морскими силами Украины и шестым оперативным флотом ВМС США. Об этом сообщил шестой флот ВМС США в Twitter

В учениях НАТО Sea Breeze в Черном море примет участие рекордное количество стран © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

В ходе учений будут отрабатываться различные боевые сценарии, включая столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, противовоздушная оборона, взаимодействие в ходе специальных операций, противолодочная активность, а также поисково-спасательные операции.

В Sea Breeze 2021 примет участие вторая постоянная военно-морская группа НАТО. Также в этом году к учениям подключится наибольшее число стран-участниц за всю историю: более 30 государств направят порядка 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.

В минувшую среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).