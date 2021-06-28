Кива записал видео в спортзале в шапке-ушанке с кокардой Советской армии и в боксерских перчатках. Он напомнил, что молодость — это состояние души, и отметил, что «не стареют душой ветераны».
«От себя хочу пожелать: оставайтесь всегда верными своим принципам. Боритесь за правду, и вас невозможно будет ни запугать, ни сломить. Мы обязательно все вместе победим. С праздником!» — сказал Кива.
Ранее в июне сотрудники Генпрокуратуры и Госбюро расследований предъявили Киве подозрение из-за нарушения закона о коммунистической символике. При этом он отметил, что нацистская символика свободно продается на улицах Киева.
С 2015 года на Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Закон предусматривает переименование в том числе и улиц, названных в честь выдающихся деятелей советской эпохи.