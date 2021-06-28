Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива поздравил подписчиков с Днем молодежи 27 июня в ушанке с символикой СССР, за которую на него на Украине завели дело. Ролик он опубликовал в Telegram

Генпрокуратура Украины завела дело на Киву за шапку-ушанку © Facebook/Илья Кива

«От себя хочу пожелать: оставайтесь всегда верными своим принципам. Боритесь за правду, и вас невозможно будет ни запугать, ни сломить. Мы обязательно все вместе победим. С праздником!» — сказал Кива.

Ранее в июне сотрудники Генпрокуратуры и Госбюро расследований предъявили Киве подозрение из-за нарушения закона о коммунистической символике. При этом он отметил, что нацистская символика свободно продается на улицах Киева.

С 2015 года на Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Закон предусматривает переименование в том числе и улиц, названных в честь выдающихся деятелей советской эпохи.